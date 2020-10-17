شكرا لقرائتكم خبر عن سفير التشيك يشيد بإجراءات الوقاية من «كورونا» بفنادق الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد جان فوليك، سفير دولة التشيك بالقاهرة، بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال جولة تفقدية داخل المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة، لتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، ويرافقه أيمن البحراوي، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر.

وأكدت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، في بيان، أن جولة سفير التشيك تفقد خلالها الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق بداية من دخول السائح، من تعقيم الأمتعة وقياس درجة الحرارة وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجى ومنطقة الشاطئ والعيادات وغرف العزل الصحي.

وتابع البيان: «سفير التشيك استمع من مديرى الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة وإجراءات التطهير والتعقيم التي تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان».

وأشاد سفير التشيك بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية إلى مصر، كما أثنى على التزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة، الأمر الذي يدفع لاستئناف رحلات الطيران التشيكى وزيادة إقبال السائح التشيكى إلى السوق المصري الذي يتميز بإمكانيات سياحية فريدة تنال إعجابه وخاصة مدن محافظة البحر الأحمر.

وكشفت مصادر ملاحية وسياحية عن استقبال مطار الغردقة الدولى، بداية من السبت، 4 رحلات أسبوعية قادمة من العاصمة التشيكية براغ، أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس، وذلك لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا.