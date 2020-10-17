شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق مصري على عزم إسرائيل بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، السبت، إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد حافظ، في بيان صحفي، السبت، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفًا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار الأممي 2334.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوّض من فرص إطلاق حوار بنّاء مع الجانب الفلسطيني، فضلًا عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق مصري على عزم إسرائيل بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.