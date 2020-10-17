شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق مصري على عزم إسرائيل بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، السبت، إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد حافظ، في بيان صحفي، السبت، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفًا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار الأممي 2334.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوّض من فرص إطلاق حوار بنّاء مع الجانب الفلسطيني، فضلًا عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.