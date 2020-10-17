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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه إنقاذ مسن بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالاسكندرية، باتخاذ اللازم نحو مسن بلا مأوى متواجد بجوار محطة سيدى جابر.
وعلي الفور، تحرك الفريق لمكان المسن وتبين أن المسن يدعي «ص.ح»، ٧١ عاما، متواجد أمام رصيف محطة القطار لا يستطيع التحرك من مكانه بسبب عجز في المفصل الأيمن، نتيجة سقوطه على أحد الأرصفة، كما يعاني من خشونة في الرجل اليسرى، وكان يعمل في القاهرة في مصنع ملابس ولكن الأمور ساءت بعد انتشار فيروس «كورونا».
وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية لنقله لمستشفي الميري والحميات لاتخاذ اللازم من فحوصات وتحاليل، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية وايداعه بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى.
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