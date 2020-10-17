شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس لتطبيق آليات الت﻿عليم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة السويس عقد الدورات التدريبية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الآداب والتجارة والسياسة والاقتصاد بمدرج كلية الآداب لاستخدام آليات التعليم الهجين وذلك في إطار استعدادات الجامعة لتطبيق هذه الاليات وذلك باستخدام تطبيق ميكروسوفت تييمز Microsoft teams في إنشاء فصول دراسية افتراضية ورفع المحتوى العلمي وكيفية إلقاء المحاضرات وإجراء المناقشات والاختبارات .

وصرح دكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بأن هذا الإجراء يأتي ضمن ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للتقليل من التزاحم وحماية الجميع من هذا الوباء.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة النظر بإيجابية لهذه الظروف التي دفعت إلى الإسراع في استخدام تقنيات جديدة مثل المزج بين التعلم عن بعد والتعليم وجها لوجه أو ما يسمى بالتعليم الهجين الذي تم إقراره من قبل المجلس الأعلى للجامعات كأسلوب للتعليم ليحقق أفضل نتائج التحصيل العلمي .

ودعا «الشرقاوي» الجميع إلى ضرورة الاهتمام بشقي التعليم الهجين (عن بعد- ووجها لوجه) وذلك لتحقيق أقصى استفادة للطلاب بما لا يخل بعدد الساعات المقررة على الطالب، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة في السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس في حرصهم على تأدية رسالتهم على أكمل وجه .

بذكر أن وحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة قد أعدت جدول لتدريب أعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات على مدار الأسبوع الحالي وسيتم توفير هذا البرنامج بشكل مجمل في مادة فيلمية ليكون مرجع للجميع حال الحاجة للعودة إليه مستقبلا .

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