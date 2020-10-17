شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمزارعين والمربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم المزارعين والمربين وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة، وفي إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة د. محمد سليمان، بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية، يقوم المعهد بافتتاح منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية، على مستوى الجمهورية باسعار اقتصادية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتقليل التكلفة الاقتصادية على المربين وتوفير غذاء صحي آمن.

وأضاف سعد، بأنه يوجد 19 منفذا على مستوى الجمهورية، في المعامل الفرعية لمعهد صحة الحيوان، وفي محافظات القاهرة، الإسكندرية، والدقهلية، وكفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، البحيرة، والغربية القليوبية المنيا، الأقصر، أسيوط بنى سويف المنوفية الإسماعيلية والشرقية ومطروح

كما يقوم المعهد بتوفير اللقاحات اللازمة للقوافل العلاجية، بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات وتوفير اللقاحات السيادية للحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية.