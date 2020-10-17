شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في أعمال إنشاء منفذ النصر الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاتة الميدانية، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وتابع سير العمل في توسعة وانشاء منفذ النصر الجديد بعد ازالة كافة العشوائيات من المنطقة، لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات حيث من المقرر مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد اغلاق منفذ الشاحنات رافقة خلالها احمد زغلف رئيس حي الجنوب والشركة المنفذة للاعمال.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من اعمال التوسعة بالمنطقة لاسيما بانه سيتم غلق منفذ الشاحنات بالتوازى مع أعمال تطوير شارع الشاحنات وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية حيث تم الانتهاء من تركيب مظلة المنفذ الجديد وقرب الانتهاء من غرف المكاتب الإدارية ويجري حاليا اعمال تقسيم الحارات ووضع طبقات الاسفلت.

يذكر أنه سيتم اقامة ٣ حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر الجديد يعد توسعة المنطقة المحيطة به مع وجود حارة احتياطي خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والاذدحام الناتج عن مرور الشاحنات .