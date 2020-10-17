شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ القليوبية ومتدربي البرنامج الرئاسي يتفقدون مشروعات بكفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بصحبة متدربي البرنامج الرئاسي، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمدينة كفر شكر.

شملت الجولة عقد لقاء مع اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروعات المحليات للتعريف بمنظومه المراكز التكنولوجية، وذلك بمكتب رئيس المدينة، ثم تم التوجه لتفقد المركز التكنولوجى الجارى افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ويتكون من ٩ نوافذ لتقديم الخدمة، والذي تم البدء في إنشاءه في شهر نوفمبر ٢٠١٨، تم الانتهاء من الانشاء شهر فبراير الماضي.

واستمع متدربي البرنامج الرئاسي لشرح من المهندس أحمد عاطف ممثل وزارة التخطيط عن دورة عمل طلب تصالح عن مخالفات المباني في القانون رقم ١٧، تم التوجه لتفقد توسع مدرسه الشهيد مصطفي عطايا، والمكونة من أرضي و4 أدوار و9 فصول، بتكلفه 5 ملايين جنيه.

كما تم تفقد مستشفي كفر شكر الجارى افتتاحه خلال الفترة المقلبلة، حيث تم تفقد غرف العلميات والاستقبال والمطبخ وأقسام أخرى، كما تم تفقد مصنع بمبادرة «وظيفتك جنب بيتك».

جوله كفر شكر

جوله كفر شكر

جوله كفر شكر

جوله كفر شكر

جوله كفر شكر

جوله كفر شكر

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