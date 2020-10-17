شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مرورى أمام «مترو» جامعة القاهرة في اتجاه الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسببت أعمال الرصف ورش المازوت بشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة - في الاتجاه المؤدي إلى الجيزة- إلى حدوث شلل مروري للسيارات القادمة من كوبرى صفط اللبن والدائرى ونزلة مترو جامعة القاهرة، عصر السبت، فضلا عن تعطل تروسيكل وسياراتين. ودفعت إدارة المرور بسيارات إغاثة لتنظيم حركة مرور السيارات تزامنا مع عودة الدراسة للجامعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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