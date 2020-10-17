شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين عزم إسرائيل إنشاء 5000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتصالاً بإعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم السبت، هذا الإجراء، وأكد أن التوسع الاستيطانى الإسرائيلي يُعد مخالفاً للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار الأممى 2334.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية، وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلاً عما تُمثله من تهديد جدى لحل الدولتين.