شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح لـ أسامة هيكل: كفاك تنظير دون بصمة لك لا فى الإعلام التقليدى أو التكنولوجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة الخليج 365، تساؤلا لوزير الإعلام، أسامة هيكل، بعد تصريحاته التي أطلقها منذ قليل، والتي جاءت للتنظير فقط، فيما أسماه وزير الإعلام بتغير نمط الفئات التي لا تقرأ الصحف أو تشاهد التليفزيون، والتي وصفها بأنها تمثل حوالي 60% أو 65% من المواطنين.

وكتب خالد صلاح، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: "سؤالي للوزير أسامة هيكل: لماذا لم تتحرك خطوة واحدة للأمام حين توليت مسئولية الإعلام مرتين فى سنوات معدودات؟ كفاك تنظير دون بصمة لك لا فى الإعلام التقليدي أو الإعلام التكنولوجي؟ الإعلام فى مصر سبق أفكارك بسنوات ممتدة، وأنت لا تدري إطلاقاً، ولا نحتاج لوزير يجلس فى مقاعد المتفرجين!".

Advertisements



تغريدة الكاتب الصحفي خالد صلاح

وكانت قد نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام تصريحات لوزير الإعلام جاءت كالاتي "أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرءون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".