شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لوزيرة خارجية إسبانيا: محاولات النَيل من كيانات الدول تسمح بنشر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية فى المنطقة تتيح المساحة لانتشار خطر الإرهاب، وتفشى الفكر المتطرف.

وأشار الرئيس خلال استقباله وزيرة خارجية إسبانيا، إلى تطلع مصر لاستمرار التعاون وتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين، خاصةً فى الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة.

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من جانبها، أكدت الوزيرة الإسبانية، أن أوروبا تعتمد على مصر كمحور ارتكاز لتحقيق أمن شرق المتوسط، وأضافت أن الخطوط المعلنة من جانب الرئيس بشأن ليبيا منعت تدهور الموقف، وساهمت في العودة للمسار السياسي.

وأوضحت أن جهود مصر بقيادة الرئيس فى منع الهجرة غير الشرعية، واستضافة ملايين اللاجئين أمر يحظى بتقدير أوروبي كبير.