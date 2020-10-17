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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الشهيد البطل أحمد منسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث فى سيناء، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.
والدة منسى سيتم دفنها بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد اليوم السبت، بعد صلاة المغرب.
الشهيد أحمد صابر منسى ووالدته
منسى مع عائلته
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