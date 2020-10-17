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وفاة والدة الشهيد البطل أحمد منسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث فى سيناء، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.

 

والدة منسى سيتم دفنها بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد اليوم السبت، بعد صلاة المغرب.

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الشهيد أحمد صابر منسى ووالدته

 

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منسى مع عائلته

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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