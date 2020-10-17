شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر قرار الرئيس بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 590 لسنة 2020 بتعيين أعضاء مجلس، وفقا ما نشرته الجريدة الرسمية. - وجاءت في المادة الأولي : يعين عضواً بمجلس الشيوخ كل من:- - وجاءت في المادة الأولي : يعين عضواً بمجلس الشيوخ كل من:- 1. سهير أديب مجلع غطاس 2. حياة محمد عبد الرازق خطاب 3. حنان عبد المنعم أبو العزم علي أبو العزم 4. كوثر محمود محمود محمد 5. هيام فاروق فؤاد بنيامين 6. نهي أحمد فتحي أحمد زكي 7. نهي أشرف محمد الشريف 8. راجية سعد عبد الحميد محمد 9. عائشة عبد الغني محمد هاشم 10. خضرة سالم عبد الحميد سالم 11. سميرة عبد العزيز عوض محمد 12. نهال مجدي أحمد فهمي المغربل 13. نجوي أحمد الشافعي عمران 14. نادية مبروك عبد العزيز عمارة خليفة 15. سماء سليمان السيد أحمد 16. هدي جمال عبد الناصر 17. سها سعيد عبد المنعم إبراهيم 18. كاميليا صبحي عبد النور محمد 19. رشا وسيم عبد الرحمن قلج 20. راندا محمد أحمد مصطفي 21. أسامة أحمد أحمد الجندى 22. يونس السيد حامد المصري 23. جلال محمود فهمي الهريدي 24. مصطفي كامل محمد السيد 25. هارون عبد الحميد هارون أبو سحلي 26. أسامة كامل منتصر 27. طارق فاروق محمود نصير 28. عبد المنعم عبد الحميد السيد أمام 29. حاتم حشمت فرج الدسوقي 30. احمد صلاح الدين محمد أبو الخير 31. أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن 32. عمرو حسين محمد حجاب 33. محمد مجد الدين محمد محمد بركات 34. جمال عبد الحليم عبد الوهاب مصطفي 35. أبو الفتوح محمد علي عبد السميع 36. محمد جاد محمد جاد 37. أحمد علي البدري علي إبراهيم المصري 38. فاروق حافظ عبد الحليم المقرحي 39. خالد إسماعيل محمد فوزي إسماعيل 40. حازم محمد سليمان محمد عمر 41. عمر المختار حسين عمر صميدة 42. محمد نبيل سليمان دعبس 43. السيد عبد العال مصطفي كامل عبد المجيد 44. تيسير محمد رزق مطر 45. عبد الحكيم أحمد عصمت السادات 46. سليمان سلمان موسي إبراهيم الزملوط 47. محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي 48. عبد العزيز عبد العزيز محمد النحاس 49. بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة 50. خالد محمد عبد المنعم قنديل 51. هاني صلاح محمد سري الدين 52. سامح محمد معروف عبد الله عاشور Advertisements 53. محمد شبانة عبد العزيز بدوي 54. طارق علي محمد سعدة 55. محمد محمد منصور الشيخ 56. باسم محمد زكريا عدلي الخواص 57. خالد عبد اللطيف محمد مصطفي عيش 58. أكمل سامي نجاتي خطاب 59. محمد مجدي فريد محمد 60. علاء الدين مصطفي علي حسن 61. احمد محمد السعيد قناوي 62. عمرو نبيل محمد عبد الرحمن 63. محمد لطفي طه الساعي 64. هاني حنا جبر أن نعمت الله 65. إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح 66. عياد راغب خليل بسطا 67. كامل ميشيل كامل عبد المسيح 68. جميل حليم حبيب ميخائيل 69. محمد يحيي محمد إبراهيم مصطفي الفخراني 70. عماد الدين حسن أحمد محمد 71. محمود سيد محمود سيد الكردوسي 72. محمود محمد محمود مسلم 73. رامى جلال عبد القادر محمود 74. إبراهيم السيد إبراهيم يوسف أبو كيلة 75. فرج حافظ محمد الدري 76. حافظ فؤاد حافظ أبو شوشة 77. يحيى شوقى محمد حسانين المشد 78. أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز 79. خالد مصطفي أحمد سيد 80. محمد أحمد عبد السلام حنفي هيبه 81. رمضان سليمان موسي مرزوقة 82. محمد محمد زكي محمد جزر 83. أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي 84. السعدي عبد الحميد عبد العظيم احمد 85. محمد ماهر مصطفي أبو غالى 86. شريف فرج خضري محمد الجابري 87. أشرف ثابت سعد الدين السيد 88. إبراهيم حسن حجازي حسن 89. محمود محمد صلاح محمود سعد 90. محمود أشرف إبراهيم حسنى محمود أبو النصر 91. عبد الله أمين محمود عصر 92. فرج موسى على زاهر 93. يوسف السيد يوسف عامر 94. رياض إسماعيل مصطفى رياض محمد 95. أحمد عبد الله زايد حجاب 96. عبد المنعم سعيد على عبد العال 97. محمد شوقى عبد العال حافظ 98. محب محمود كامل الرافعى 99. محمد صلاح الدين البدري محمد 100. مصطفى محمد عبد الغنى خير الدين











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