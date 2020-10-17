شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد تقدير بلادها للجهود المصرية بمجال "تمكين المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، إن المباحثات مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرى تطرقت إلى العمل المشترك بمجالات مكافحة الإرهاب وتجارة البشر، والشبكات التى تمارس النشاط الإجرامى باعتبار أن هذا الأمر يشغل البلدين.

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وأضافت وزيرة الخارجية الإسبانية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها المصرى بالقاهرة، أن مصر وإسبانيا تواصلان مساعى تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى إطار المبادرة الأورومتوسطية، متابعة: "تحدثنا وتبادلنا وجهات النظر، ونقلت تقديرى للوزير سامح شكرى، للعمل الذى تقوم به الحكومة والدولة المصرية فى مجال تمكين المرأة والبيئة".

وأشارت إلى مباحثاتها مع الوزير سامح شكرى بشأن حل الأزمة الليبية والتأكيد على الاتفاق فى وجهات النظر بين مصر وإسبانيا بهذه القضية، مردفة: "تحدثنا عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ونؤيد ذلك، وواصلنا النقاش حول عملية السلام وحل القضية الفلسطينية".