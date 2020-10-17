شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدًا بـ6 محافظات الجمعة المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 25 مسجدًا الجمعة المقبلة 23 أكتوبر 2020، وذلك في 6 محافظات، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر (409) مساجد.
والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة، هي على النحو التالي:
أولا: مديرية أوقاف دمياط
1. أم الرضا الجديد – كفر البطيخ
2. الحلمية عزبة عبد اللطيف – الركابية – كفر البطيخ
3. الشيخ شطا - شطا
4. الشباب - كفر سعد البلد
5. البحر بالوسطاني – كفر سعد
6. الكبير - عزبة الصعيدي - الشعراء
7. الروضة - طريق المحور
8. قباء - الإسماعيلية - كفر سعد
9. البخاري - دمياط الجديدة - ح3 - مج 13 - كفر البطيخ
10. الروضة الشريفة - آخر ش المحجوب - دمياط الجديدة - كفر البطيخ
11. اليسر - دمياط الجديدة - ح2 - مج 2 - كفر البطيخ
12. ابن القيم - دمياط الجديدة - كفر البطيخ
13. البراق - دار مصر 2 - دمياط الجدية - كفر البطيخ
14. الإحسان - منطقة المستثمرين 28 - دمياط الجديدة - كفر البطيخ
15. الرحمة المقابر - المنطقة الصناعية - دمياط الجديدة - كفر البطيخ
16. البر - دمياط الجديدة - ح3 - مج 14 - كفر البطيخ
17. التقوى - كفر العرب - فارسكور
18. نور الإسلام - السرو - الزرقا
ثانيًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد
19. القشلاق البحري – الخارجة
20. الاستقامة - الخارجة
ثالثًا: مديرية أوقاف سوهاج
21. الكبير – بني هلال – المراغة
22. آل خبزة – سلامون - طما
رابعًا: مديرية أوقاف مرسى مطروح
23. الصحابة – براني
خامسًا: مديرية أوقاف بني سويف
24. الشيخ الديناري بقرية قاي – مركز اهناسيا
سادسا: مديرية أوقاف الغربية
25. عزبة مناعة – قرية طرينة
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