شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدًا بـ6 محافظات الجمعة المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 25 مسجدًا الجمعة المقبلة 23 أكتوبر 2020، وذلك في 6 محافظات، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر (409) مساجد.

والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة، هي على النحو التالي:

أولا: مديرية أوقاف دمياط

1. أم الرضا الجديد – كفر البطيخ

2. الحلمية عزبة عبد اللطيف – الركابية – كفر البطيخ

3. الشيخ شطا - شطا

4. الشباب - كفر سعد البلد

5. البحر بالوسطاني – كفر سعد

6. الكبير - عزبة الصعيدي - الشعراء

7. الروضة - طريق المحور

8. قباء - الإسماعيلية - كفر سعد

9. البخاري - دمياط الجديدة - ح3 - مج 13 - كفر البطيخ

10. الروضة الشريفة - آخر ش المحجوب - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

11. اليسر - دمياط الجديدة - ح2 - مج 2 - كفر البطيخ

12. ابن القيم - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

13. البراق - دار مصر 2 - دمياط الجدية - كفر البطيخ

14. الإحسان - منطقة المستثمرين 28 - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

15. الرحمة المقابر - المنطقة الصناعية - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

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16. البر - دمياط الجديدة - ح3 - مج 14 - كفر البطيخ

17. التقوى - كفر العرب - فارسكور

18. نور الإسلام - السرو - الزرقا

ثانيًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد

19. القشلاق البحري – الخارجة

20. الاستقامة - الخارجة

ثالثًا: مديرية أوقاف سوهاج

21. الكبير – بني هلال – المراغة

22. آل خبزة – سلامون - طما

رابعًا: مديرية أوقاف مرسى مطروح

23. الصحابة – براني

خامسًا: مديرية أوقاف بني سويف

24. الشيخ الديناري بقرية قاي – مركز اهناسيا

سادسا: مديرية أوقاف الغربية

25. عزبة مناعة – قرية طرينة