شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (355) متهم ، وبحوزتهم (15 قطعة سلاح نارى – 26 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض).

واستهدفت الحملات الأمنية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خلال أسبوع، حيث أسفرت الجهود عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط عدد (25) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة– دمياط– الشرقية- كفرالشيخ- المنيا- أسيوط- أسوان) بإجمالى مضبوطات (24) قطعة سلاح نارى (9 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش– 3 مسدس- 8 فرد نارى – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "إستعراض قوة- سلاح نارى ومخدرات- سرقات بالإكراه"..كما أن أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (1076) قطعة سلاح نارى (1 رشاش – 83 بندقية آلية – 155 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 77مسدس – 760 فرد محلى الصنع – 1528 طلقة مختلفة الأعيرة – 1229 قطعة سلاح أبيض، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (15 مسدس– 20 طلقة مختلفة الأعيرة– أدوات وأجزاء التصنيع).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (12) تشكيل عصابى، ضموا (31) متهماً، إرتكبوا (52) حادث سرقة متنوع، وضبط (118) قضية أحداث، وإعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (55) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (89) متهماً.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (480040) حكم قضائى، بينها (2070) حكم جناية، و(170369) حكم حبس.، و(234738) غرامة، و(72863) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات أسفرت عن ضبط (8867 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (137) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (961 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (129735 ) جنيه، وضبط (13) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (171060 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8717) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1360,308) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (271) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (104,279) طن ، وكذا ضبط (122) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (128٫096) طن.

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط (70960) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (49476282) جنيه.

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وتمكنت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط (1743) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (141) قضية ضرائب عامة، كشف (136) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (249) قضية فى مجال الجمارك ، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (380) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (567) حكم قضائى، (234) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (14) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال ، تهريب جمركى) ، (11) قضية فى مجالات (إختلاس المال العام والإستيلاء عليه، إحتيال مصرفى ، غسل أموال ، كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (1980158281 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأثمرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (1598) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2 متهمين) إرتكبوا واقعة "نشل".

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (138) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (869) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (717) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (97) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (112) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (188) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (470) لنش سياحى.

وأثمرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (20) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (89) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1363) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1273) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1398) متهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (214٫98 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (210٫957 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (23٫113 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (29٫853 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (573 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1,381 كيلو جرام)، و(52792) قرص مخدر مختلف الأنواع

ونجحت الجهود في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك في ضبط (4) قضايا بإجمالى (4) متهمين .. بمضبوطات بلغت (830 كيلو جرام، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (146874) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (29089 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 21 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5135 موقف عشوائى).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6422) قضية تموينية متنوعة، وغلق (2254) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (134) قضية مقاهى مخالفة، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 8961 سائق نقل جماعى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.