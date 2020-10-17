شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد منسى فى آخر لقاء تليفزيونى: "واحشنى يا ابنى.. إمتى اللقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى آخر لقاء تليفزيونى لسناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد منسى، والتى توفيت اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، وجهت فيها رسالة مؤثرة للشهيد البطل قائلة: "وحشتنى وسبت فراغ ودايما كنت بقول إمتى اللقا".

وخيم حزن كبير على جميع المصريين، بعد وفاة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.

والدة الشهيد أحمد منسى سيتم دفنها بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد اليوم السبت، بعد صلاة المغرب.