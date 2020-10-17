شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحذر من هجمات للمليشيات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش لديه معلومات مؤكدة بأن المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي.

وأضاف المسماري في البيان اليوم السبت، "في الوقت الذي نبارك فيه أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة إلا أنه في ذات الوقت تعمل وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق على زعزعة الأوضاع من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة".

وأكد المتحدث العسكري الليبي أنه لا وجود مرتزقة أجانب في صفوف قوات الجيش أطلاقاً، مضيفا أن اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المتمركز في تلك المنطقة يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.

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وحذر المسماري ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقع الجيش ، موضحا أنه تتوفر لدى الجيش معلومات مؤكدة بأن المليشيات الأجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا، و أن الجيش تمكن من رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات .

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة العربية الليبية كانت ولا زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى، في الوقت ذاته فإن قواتنا على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا، كما ندعو الطرف الآخر لوضع حد لتسيب ميليشياته ووقف استفزازتها، والكف عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الوطني الليبي.

وكانت قد أدعت مصادر بحكومة الوفاق الليبية قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، وهذا منافي للحقيقة تماماً ولذلك وجب التنبيه وتوضيح الأمر للمواطنين ووسائل الأعلام