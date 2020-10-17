شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تحظر الدعاية وتعلن بدء الصمت الانتخابى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فى الساعة الثانية عشر ظهر غد الأحد، بدء الصمت الانتخابى وانتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تمهيدا لانطلاق مارثون تصويت المصريين بالخارج يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات التقارير النهائية من لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الأولى، وكذا تقارير مراقبة حجم التبرعات التي تلقها كل مرشح وأوجه انفاقها وكذا ميزانية الدعاية التي أنفقها لتقوم الهيئة بمراجعتها واتخاذ ما يلزم بها.

وبانطلاق فترة الصمت الانتخابي فأنه يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد ان قام المرشحين خلال الفترة الماضية التي حددتها الهيئة الوطنية من 5 وحتى 18 أكتوبر لممارسة الدعاية وعرض برامجهم الانتخابية.

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ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات فأنه من المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يوم 19 أكتوبر والتي تستمر حتى يوم 1 نوفمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي لتلك المرحلة.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت محظورات الدعاية الانتخابية والتي من أبرزها حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل موعدها، ومنع بتنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.