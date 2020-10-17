دفن والدة الشهيد منسى اليوم بعد صلاة المغرب بجوار ابنها بمقابر الروبيكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن كبير خيم على جميع المصريين، بعد وفاة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.
والدة الشهيد أحمد منسى سيتم دفنها بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد اليوم السبت، بعد صلاة المغرب.
منسى مع عائلته
الشهيد أحمد صابرمنسى ووالدته
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