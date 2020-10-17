شكرا لقرائتكم خبر عن دفن والدة الشهيد منسى اليوم بعد صلاة المغرب بجوار ابنها بمقابر الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن كبير خيم على جميع المصريين، بعد وفاة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.

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والدة الشهيد أحمد منسى سيتم دفنها بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد اليوم السبت، بعد صلاة المغرب.



منسى مع عائلته