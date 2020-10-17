شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بجرار قطار جديد.. والسكة الحديد تؤكد: لا تزال فى فترة الضمان 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الجرار الجديد بالسكة الحديد رقم 2502 أثناء قطره للقطار رقم 163 القادم من أسوان إلى القاهرة لعطل، مما دفع هيئة السكة الحديد بتغييره بجرار آخر لاستكمال القطار رحلته.

وقال المهندس سامى عفيفى نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة، إن الجرار وغيره من الجرارات الجديدة فى فترة الضمان لمدة 3 سنوات، وأن أى عارض يحدث بالجرار يتم الرجوع على الشركة الأمريكية المصنعة لإصلاحه وعلاجه على نفقتها الكاملة.

وأضاف نائب رئيس هيئة السكة الحديد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة وشركة جنرال الكتريك الأمريكية المصنعة للجرارات الجديدة لفحص هذا الجرار ومعرفة سبب العطل وإصلاحه بحيث لا يتكرر.

وأكد عفيفى أن لجنة من كبار الخبراء من الشركة الأمريكية جاءوا إلى مصر وراجعوا كافة الجرارات التى وصلت حتى الآن من الصفقة وأوصوا الخبراء من الشركة المقيمين فى مصر لمتابعة الجرارات الجديدة ببعض الملاحظات والتوصيات فى التعامل مع هذه الجرارات، لافتا إلى أن فترة ضمان الجرارات 3 سنوات مسئولة عنها خلالها بالكامل الشركة المصنعة.