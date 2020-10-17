شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة و الأثار يرحب بزيارة «الدارسين بالخارج» لـ«سقارة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال اتصال هاتفي، بوفد شباب الدارسين بالخارج، معربا عن سعادته بزيارتهم إلى سقارة ومشاهدة ما تحويه من كنوز، مؤكدًا استعداد الوزارة لاستضافتهم في مرات قادمة وتنظيم جولات أثرية متنوعة يستكشفون فيها تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.
من جانبهم، أعرب الشباب عن انبهارهم الشديد بما شاهدوه مؤكدين عظمة الحضارة الفرعونية وبراعة المصريين القدماء في فن التحنيط ونحت التماثيل واستخدام الألوان الزاهية في النقوش الموجودة على التوابيت، مؤكدين أن العالم أجمع شاهد على تلك الحضارة العريقة التي لا تضاهيها حضارة أخرى عبر التاريخ، وأنهم سينقلون ذلك لأصدقائهم بالخارج وعلى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة و الأثار يرحب بزيارة «الدارسين بالخارج» لـ«سقارة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.