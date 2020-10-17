شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة و الأثار يرحب بزيارة «الدارسين بالخارج» لـ«سقارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال اتصال هاتفي، بوفد شباب الدارسين بالخارج، معربا عن سعادته بزيارتهم إلى سقارة ومشاهدة ما تحويه من كنوز، مؤكدًا استعداد الوزارة لاستضافتهم في مرات قادمة وتنظيم جولات أثرية متنوعة يستكشفون فيها تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.

من جانبهم، أعرب الشباب عن انبهارهم الشديد بما شاهدوه مؤكدين عظمة الحضارة الفرعونية وبراعة المصريين القدماء في فن التحنيط ونحت التماثيل واستخدام الألوان الزاهية في النقوش الموجودة على التوابيت، مؤكدين أن العالم أجمع شاهد على تلك الحضارة العريقة التي لا تضاهيها حضارة أخرى عبر التاريخ، وأنهم سينقلون ذلك لأصدقائهم بالخارج وعلى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.