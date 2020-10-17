شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يشارك في مؤتمر تنمية العضوية والأجيال الجديدة للمنطقة الروتارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، في مؤتمر تنمية العضوية والأجيال الجديدة للمنطقة الروتارية بمصر.

وفي كلمته؛ وجه المحافظ الشكر إلى الأندية الروتارية بمصر مشيدا بدورها في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.

كما أشار إلى الدور الراسخ للأندية الروتارية بمحافظة الإسكندرية الذي يتضح جلي في العديد من المبادرات والأنشطة التي أطلقوها لدعم أهلينا البسطاء في القري والمناطق العشوائية. وكذلك تعاونها المثمر في دعم وتوعية المواطنين بالإجراءات الإحترازية التي أتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا. فضلا عن مساهمتهم في مواجهة المشكلات الكبيرة التي تواجه المجتمع السكندري في مختلف المجالات.

وأوضح الشريف أن الأوطان لا تبني إلا بسواعد أبنائها وحكمة شيوخها وتفاني شبابها ورجالها ونسائها. ومصر تحتاج إلى تكاتف أبنائها من مختلف الأعمار والمجالات للمساهمة في مواجهة التحديات التي نمر بها جميعا.

وأكد أن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال ودعم الأفكار التي من شأنها تؤدي إلى تعزيز التعاون بين المحافظة والأندية الروتارية لخدمة المجتمع السكندري.

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