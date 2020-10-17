شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تطوير منطقة الدخيلة في العجمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير ومعدلاتها بمنطقة الدخيلة الشمعدان بنطاق حي العجمي، وذلك بعد إطلاقه إشارة البدء في تطويرها إبريل الماضي تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ٧ مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة ٨١١ مليون جنية. وذلك بحضور السيد موسي رئيس حي العجمي، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل.

واستمع المحافظ إلى أهالي منطقة الدخيلة ومدي رضاهم عن أعمال التطوير التي تتم، حيث أشاد المواطنين بالتحسن الملحوظ في مستوي الخدمات.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بعمل عدد من المطبات بالشارع للحفاظ على سلامة أولادهم.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة، ورفع جميع الإشغالات أو مخلفات ناتجة عن أعمال التطوير أول بأول.

جدير بالذكر أن المحافظ أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة الدخيلة بالعجمي، بتكلفة تقدر ب ٨٦ مليون جنية ومدة تنفيذ ١٢ شهر. وتضم الأعمال؛ تطوير شبكة الإنارة بتكلفة ٨.٣ مليون جنية من خلال تركيب ١١٧٠ ذراع و١٥٠ عامود إنارة، ثم تطوير الطرق بتكلفة ٧٧ مليون جنية من خلال رفع كفاءة ورصف ٢٥٦ شارع بالمنطقة، وتدعيم شبكة الشنايش بالمنطقة بتركيب ٨٠٠ شنيشة أمطار جديدة.

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