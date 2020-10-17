شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مصنع لمخلفات الإسفنج بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السيطرة على حريق بمصنع لتشوين مخلفات الإسفنج والمُقام على مساحة ٧٠٠ متر، بالمنطقة الصناعية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس. وأوضح المحافظ أنه فور تلقى غرفة الأزمات الكوارث بالديوان العام، بلاغاً يفيد بنشوب حريق بمصنع تشوين مخلفات الإسفنج بالمنطقة الصناعية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، تم الإتصال بالحماية المدنية والدفع بـ ٧ سيارات مطافى وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى سيارة الكهرباء الخاصة بالوحدة المحلية بالزوامل، وتم فصل التيار الكهربائي عن المصنع والسيطرة على الحريق، والذى لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. تم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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