شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة السويس يتابع انتظام الدراسة خلال اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، جولة تفقدية داخل الجامعة لمتابعة انتظام المحاضرات في اليوم الأول للعام الجامعي.

وشدد الشرقاوي على ضرورة التزام الجميع سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات في أروقة الجامعة، ثم هنئ رئيس الجامعة الطلاب بالعام الجديد مؤكدا على ضرورة العمل بجد واجتهاد لأجل الرقي بمستقبلهم ومستقبل مصر .

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة دكتور أشرف أبوالفتوح عميد كلية التربية، ودكتورة. رانيا شمعة عميد كلية التجارة.

وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة المتابعة الدورية لكافة مكونات العملية التعليمية، وضرورة تنفيذ شقي التعليم الهجين (وجها لوجه- عن بعد) .