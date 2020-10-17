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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جامعة السويس تفتتح العام الجامعي الجديد بإنجاز دولي كبير

طلاب من كليتي البترول والعلوم يحققون outstanding student chapter

استمرارا لجملة الإنجازات لطلاب جامعة السويس استطاعت مجموعة من طلاب كليتي البترول والتعدين والعلوم بحامعة السويس أن تحصل على outstanding student chapter التابع للمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHE .

وقد أعرب أ.د. السيد الشرقاوي رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الانجاز الدولي في مجال الأنشطة الطلابية الذي يضاف لسجلات طلاب الجامعة المشرف ، مؤكدا على ايمان الجامعة العميق بأهمية توفير المناخ المناسب للطلاب للاحتكاك بالخبرات والأفكار الخارجية لصقل المهارات لدى الطلاب .

كما توجهت أ.د. عبير شعيب عميد الكلية بالتهنئة لأبنائها الطلاب بهذه المناسبة وأوضحت أن المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers هو منظمة مهنية للمهندسين الكيميائيين ، تأسس في عام 1908 لتمييز المهندسين الكيميائيين كمهنة مستقلة عن المهندسين الميكانيكيين.

ويحوي المعهد أعضاء من أكثر من مائة دولة حول العالم ، ويتم تقسيم الطلاب إلى فصول chapters لتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات في كل من الأوساط الأكاديمية والصناعية فضلا عن مشاركة الطالب محليا ودوليا .

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جدير بالذكر أن هذا الفصل chapter يضم طلاب من كليتي هندسة البترول والتعدين والعلوم بقسم هندسة تكرير البترول ، البتروكيماويات تحت إشراف د. رحاب المغربي الأستاذ المساعد بكلية هندسة البترول .