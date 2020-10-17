محافظ الإسكندرية يبحث مع عمدة «باڤوس» تفعيل خط الطيران المباشر بين المدينتين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فيدوناس فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، وذلك للوقوف علي آخر مستجدات إتفاقية إنشاء خط الطيران المباشر الذي يربط بين المدينتين. جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ.
وخلال اللقاء؛ أكد المحافظ أن إنشاء خط الطيران هذا سيسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة وغيرها من المجالات الحيوية، لاسيما أن كلا المدينتين مركزا السياحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما أكد على تفعيل بنود اتفاقية التآخي بين الجانبين الذي يؤكد على عمق العلاقات بين مصر وقبرص، وبين الإسكندرية وباڤوس. ورحب بكافة أشكال التعاون التي من شأنها تعزيز العلاقات والخطط المستقبلية بين المدينتين.
وأوضح أن إتفاقية التوأمة بين الإسكندرية وباڤوس تتضمن فى بنودها التعاون فى مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والعلوم و التكنولوجيا والشباب والرياضة والنواحى الاجتماعية وغيرها من المجالات ذات الإهتمام المشترك و الذي سيعود بالنفع على المدينتين.
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