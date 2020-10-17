شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم الأقصر» يتفقد عددًا من المدارس للإطمئنان على انتظام العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبداللطيف عمران، مدير مديريه التعليم بالأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقدية بعدد من المدارس، التي تعمل بنظام الفترتين، في بدايه العام الدراسي الجديد، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تشكيل اللجان الصحية في ضوء القرار الوزاري رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٤ وتفعيل عمل اللجان تضمنت الزيارة، مدرسة وادي الملكات ومدرسة طيبه للتعليم الأساسي، ومتابعة غرف العزل الصحى بالمدارس لجميع المراحل التعليمية للتأكد من مدى تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الفصول وتوفير المطهرات والكمامات، مؤكداً على تشكيل وتفعيل عمل اللجان الصحية في ضوء القرار الوزاري رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٤.

وأثنى وكيل الوزارة على وجود عدد من الإجراءات الهامة التي تم توافرها، متمثلة في تشكيل غرفة عمليات للمديرية والادارات التعليمية لرصد المشكلات التي تعوق العملية التعليمية، ومن ثم العمل على حلها فور تلقيها.

كما اطمأن على آلية تسليم الكتب المدرسية، ومدي انتظام مديري المدارس في تنفيذ ذلك، كما تأكد من تواجد جميع رؤساء الأقسام بالإدارة والمديرية. ووجه بتنفيذ الانشطة التي تتم من خلال شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي لاتتطلب التفاعل المباشر.