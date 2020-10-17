شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي طلاب كلية التربية النوعية الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعه كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نظمت كليه التربية النوعية اليوم السبت، لقاء لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في ظل مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتوره أماني شاكر عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القران الكريم، كما تضمن الحفل عروضا فنية متنوعة قدمها طلاب الكلية بإشراف الأستاذ الدكتورأماني شاكر عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور نجلاء الأشرف، كما قدم الطلاب أوبريت في حب مصر بلغة الإشارة.

ورحبت عميد كلية التربية النوعية بالحضور وبالطلاب الجدد والقدامى، وقدمت التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقالت إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الاحتفال، مشيرة إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذا لخطة إدارة الجامعة.

كما رحب الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد ،وقال ان الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعي لتخريج طالب متميز مشيرا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامة الجميع ودعا الطلاب إلى الإلتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميا التوفيق للجميع.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

ووجه كلمة للطلاب رحب فيها بهم وعبرعن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة، وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وأشار دسوقي إلى أن كلية التربية النوعية بالجامعة غنية بقدرات طلابها الموهوبين وأن الجامعة تبذل كل الجهد لتهيئة المناخ المناسب للطلاب والذي يساعدهم على إظهار المواهب والابتكارات والإبداعات.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات مؤكدا قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري داعيا الطلاب إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات في مختلف نواحي الحياة .

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وحث رئيس الجامعة الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ووطنهم ومجتمعهم .

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب للالتزام والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي والكلية واحترام النظام والآداب العامة والإجراءات الصحية والوقائية الإحترازية مؤكدا على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وثقافية وفنية وأدبية لبناء شخصية الطالب.

رئيس الجامعه يلتقي الطلاب

رئيس الجامعه يلتقي الطلاب