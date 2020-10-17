شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 3 أطفال أشقاء.. مواطنو الإسماعيلية يطالبون بتوسعة «طريق الموت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط أجواء من الحزن والصدمة، شيع الآلاف من أبناء الإسماعيلية جثمان 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم في انقلاب سيارة والدهم في ترعة الإسماعيلية.

وطالب الأهالى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتدخل العاجل لضم طريق «أبوعرفية» في خطة الوزارة للتوسعة والرصف والإنارة، مؤكدين أن الطريق أصبح معروفا باسم «طريق الموت»، نظرا لكثرة الحوادث عليه وسقوط ضحايا.

ويقع طريق الموت في نطاق قرية عين غصين بمركز الاسماعيلية ويربط بين طريق الاسماعيلية السويس حتى سحارة سرابيوم ويخدم حركة العبور للنقل والافراد من طريق الاسماعيلية السويس وحتى السحارة ويمتد حتى طريق الاسماعيلية القاهرة بطول نحو عشرين كيلو متر

ووسط حالة من الصدمة حمل مواطنون بقايا احذية وجوارب وكاب خاص بالاطفال الثلاثة استخرجها الاهالى بعد غرق سيارتهم واستخراج جثمانهم

وقال محمد جمعة، شاهد عيان، إن السيارة غرقت خلال تفاديها «زفة» افراح كانت قادمة من قرية سرابيوم إلى الاسماعيلية، حيث انزلقت إلى قلب الترعة، مؤكدا أن زفة الأفراح كانت تغلق الطريق ولابد من وقفة من وزير الداخلية لوقف هذه المهزلة التي تتم في كل انحاء الجمهورية، ولابد من تشريع لتشديد العقوبة.

وتواصل نيابة الاسماعيلية تحقيقاتها في الحادث وطلبت تقرير الخبير المرورى لبيان سبب الحادث مع التصريح بدفن الجثة.

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