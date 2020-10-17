شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم السبت في أول ايام العام الدراسي الجديد2021 / 2020 م رافقه الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كليات الجامعة التي بدأت الدراسة بها اليوم وهي كليات التربية النوعية وكلية الآداب والذكاء الإصطناعي والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي والزراعة والطب البشري والألسن والحاسبات والمعلومات والعلوم والتمريض ومعهد التمريض وكلية الطب البيطري للاطمئنان على سير العملية التعليمية وجاهزية المدرجات والمعامل للدراسة بها والتأكد من نظافة الكليات والمسطحات الخضراء، ومن المقرر عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد بمختلف كليات الجامعة.

وأثناء جولته التقى دسوقي بالطلاب وهنأهم ببداية العام الدراسي الجديد ورحب بهم من جميع محافظات مصر في بيتهم الثاني جامعة كفرالشيخ التي تحرص على توفير أفضل بيئة تعليمية وتوعوية لهم، حيث تحدث مع الطلاب عن الحياة الجامعية مقدماً لهم بعض النصائح المهمة التي تساعدهم على التفوق في دراستهم وتعينهم على إتمام عامهم الجامعي بدون أي معوقات.

كما هنأ رئيس الجامعة العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد موجها بعرض الجداول على الشاشات الموجودة بمختلف كليات الجامعة وانتظامها من اليوم الأول مع جدية المحاضرات ووضوح الخطط الدراسية.

ووجه رئيس الجامعة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الهجين بالجامعة والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة بـ رؤية مصر2030 بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج، وقال أن مصر غنية بعلمائها والدولة تستثمر في 27 جامعة حكومية لتقديم تعليم مجاني راق لبناء الإنسان.

وشدد دسوقي على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة وتطبيق إجراءات الدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام،والحفاظ على التباعد الجسدى مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة والتشجيع على التدريس عن بعد، كما شملت الإجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات«ثابتة».

كما تضمنت الإجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

وحث دسوقي جميع الطلاب والطالبات على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية والفعاليات التي تقام بالكليات لما لها من تأثير إيجابي وتعزيز لروح التعاون والانتماء لدى الطلاب، كما طالبهم بالمحافظة على جامعتهم ومنشآتها.

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كما أكد رئيس الجامعة على تطوير العملية التعليمية داخل جميع كليات جامعة كفر الشيخ للوصول إلى جودة حقيقة بمستوى التعليم الجامعى وتطوير البنية الفكرية والثقافية للطالب.

وفى ذات السياق اطمأن رئيس جامعة كفر الشيخ على المدن الجامعية وتسكين الطلاب الجدد والقدامى إضافةً إلى الطلاب الوافدين.