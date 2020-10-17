شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تبدأ الاحتفال بمبادرة «مصر الجميلة» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت احتفالات الاسكندرية بنصر اكتوبر المجيد وتفعيلا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وبعد اطلاق وزير الشباب والرياضة ووزيره البيئه عبر الفيديو كونفرانس اشارة البدأ لمبادرة مصر الجميلة والتي انطلقت على مستوي الجمهورية اليوم السبت 17 اكتوبر في وقت واحد .

تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بتزليل كافه العقبات امام تنفيذ المبادره

تنفذ الادارة المركزية لمراكز الشباب برئاسه الاستاذ مصطفي منصور وكيل الوزارة والاستاذة ايمان عبدالجابر مدير عام الهيئات الشبابية وبالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية

انطلقت مبادرة «مصر جميله» بمشاركة فرق متنوعة من مديريه الشباب والكشافة والجوالة وتنفذ المبادره بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وتهدف المبادرة إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات وتحويل الأماكن المهجورة إلى حدائق واماكن اكثر جمالا وذلك احتفالا بذكري نصر اكتوبر المجيد وتفعيلا للدور المجتمعي بمراكز الشباب

وبدات المبادره بعد اعطاء اشاره البدء حيث قامت الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية بغرس اول شجره وقامت فرق المديريه باعمال التشجير والدهانات وكذا نظافه الاماكن المحيطه

وصرحت الدكتوره صفاء الشريف ان هذه المبادرات المجتمعية التي يتم تنفيذها تعمل على تفعيل الدور المجتمعى لمراكز الشباب وهو احد اهم الاستراتبجيات التي تقوم بها الوزاره وبالاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ممثله في مديريه الشباب والرياضة بالاسكندريه بالمساحات الخضراء في مراكز الشباب والاماكن المحيطه بها وذلك تنفيذا للمبادره الرئاسيه اتحضر للاخضر

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