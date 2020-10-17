شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: الانتهاء من 75% من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، أنه تم الانتهاء من حوالى ٧٥% من أعمال إنشاء الميناء البرى الجديد ، وذلك خلال جولته التفقدية بالميناء البري الجديد بحي الضواحي لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروعات الجارية بالمنطقة ، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية والشركات الهندسية للمشروع . ومن المقرر افتتاح الميناء والحديقة الدولية في احتفالات المحافظة باعياد ٢٣ ديسمبر .

وخلال تفقده ؛ أشاد محافظ بورسعيد بمعدلات التنفيذ الجارية بمشروع الميناء البرى الجديد ، مؤكدا أن الجميع يعملون على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت ، بالتوازى مع أعمال تطوير شارعى الرحاب ونهضة بورسعيد "البترول سابقا " ، لافتا أن هذا المشروع الخدمى التنموى سيحدث نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لحى الضواحى باعتباره سيصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيه ، وواجهة بورسعيد أمام زائريها ، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد .

وأوضح محافظ بورسعيد أن المنطقة تشهد أيضا أعمال تطوير بالحديقة الدولية ، لتحقيق الشكل الجمالى الذى يتناسب مع المحور التنموى الجديد ، مؤكدا أن شارع نهضة بورسعيد سيربط بين أحياء المناخ والزهور والضواحى والجنوب ، ويحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى ، مشيرا إلى أن الميناء البري الجديد يهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأشار المحافظ أن الميناء تم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد ،و سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد .