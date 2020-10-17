شكرا لقرائتكم خبر عن 750 جنيها منحة المولد النبوى للعاملين بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت سامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكدت «عبدالحميد» حرص إدارة الجامعة على الدعم الإجتماعى للعاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.