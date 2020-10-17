شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية متأثرا بـ«كورونا».. والبابا ثيودوروس ينعاه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية، إدموندوس كاسماتيس، السبت، متأثرا بفيروس «كورونا».

وأعرب البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس، عن حزنه وكنيسة الإسكندرية على وفاة الرئيس التاريخي رقم 22 للجالية اليونانية في الاسكندرية.

وقال البطريرك ناعيا الراحل: «بصدمة توفي وطني، تفاخر بهلينية الإسكندرية ومصر بشكل عام، إدموندوس كاسماتيس، وقد كان عظيم الروح والقلب».

وأضاف: «الرئيس الراحل ختم بحضوره التاريخ الحديث للجالية اليونانية في الإسكندرية، وبمساهمته العامة الكبيرة في بطريركية الإسكندرية الرسولية».

وأعربت الجالية اليونانية في الإسكندرية عن حزنها مؤكدة أنها ستتذكر دائمًا رئيسها الذي يحظى باحترام كبير والذي لا يُنسى، إدموندوس كاسماتيس.

ومن المقرر أن يشيع جثمانه مساء اليوم في المقابر اليونانية بالإسكندرية.

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