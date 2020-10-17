رفعت شعار «تعليم بدون كورونا».. انتظام الدراسة في 573 مدرسة بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن جميع المدارس التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، السبت، وذلك في ظل حضور وانتظام جميع طلاب المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن اليوم الأول شهد التزام الطلاب والمعلمين بجميع التعليمات، وقامت جميع المدارس بتنفيذ خطة تقليل الكثافات وتقسيم الطلاب على أيام الأسبوع.

وأكد وكيل الوزارة على انتظام الدارسة في 573 مدرسة بالاسكندرية، بجميع المراحل بإجمالى 346 مدرسة بالمرحلة الابتدائية، و146 مدرسة بالمرحلة الإعدادية، و37 مدرسة بالمرحلة الثانوية، و44 مدرسة بالتعليم الفني.

كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قام بزيارة مدرسة الشهيد محمد أحمد عبده، ومدرسة الشهيد شريف محمد عمر بادارة شرق التعليمية، وذلك تزامناً مع انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2021، ورفعت مدارس الاسكندرية شعار تعليم بدون كورونا خلال استقبال طلابها.

رفعت شعار "تعليم بدو كورونا" .. انتظام الدراسة فى 573 مدرسة بالاسكندرية (صور)

رفعت شعار "تعليم بدو كورونا" .. انتظام الدراسة فى 573 مدرسة بالاسكندرية (صور)

رفعت شعار "تعليم بدو كورونا" .. انتظام الدراسة فى 573 مدرسة بالاسكندرية (صور)

رفعت شعار "تعليم بدو كورونا" .. انتظام الدراسة فى 573 مدرسة بالاسكندرية (صور)

رفعت شعار "تعليم بدو كورونا" .. انتظام الدراسة فى 573 مدرسة بالاسكندرية (صور)

رفعت شعار "تعليم بدو كورونا" .. انتظام الدراسة فى 573 مدرسة بالاسكندرية (صور)