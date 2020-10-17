شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة صيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، في توزيع جوائز مسابقة جمعية صيادين مطروح، والتى إقيمت بمقر الجمعية أمام الميناء الشرقى بمدينة مرسى مطروح بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومدير الثروة السمكية وناصر الله التماوى رئيس مجلس ادارة الجمعية ومجموعة من الصيادين.
حيث انطلقت مسابقة صيد الاسماك أمس الجمعة بمشاركة 72 صياد على 12مركب فاز، حيث تم توزيع شهادات التقدير والجوائز على الفريقين الاول والثاني الفائزين بصيد أكبر كمية من الاسماك، وكذلك على صائد أكبر سمكة وأطول سمكة
وأشاد محافظ مطروح بالمسابقة مع تأكيد تقديم كافة الدعم وأهمية الاعلان عن تنظيم المسابقات القادمة وتقديم كافة التيسيرات لها بمشاركة عدد فرق أكبر في إطار الترويج السياحى وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة.
كما استمع محافظ مطروح لعدد من مطالب الصيادين بمطروح مؤكدا على دراستها جميعا والعمل على الارتقاء بتلك المهنة مع ما تتمتع به مطروح من طول ساحلى لآكثر من 400 كم شواطئ بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستغلال الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى والعائد الاقتصادى منها مع توفير مزيد من فرص العمل في ذلك المجال.
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