رئيس الوزراء يتفقد متحف الحضارة ومنطقة عين الصيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء حاليا جولة تفقدية بمنطقة عين الصيرة لتفقد بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة. ويذكر أن تطوير منطقة عين الصيرة يأتى ضمن خطة تطوير منطقة الفسطاط وسور مجرى العيون وترميمه، والجارى تنفيذها الآن، خاصة أن محيط منطقة عين الصيرة أو "عين الحياة"، كانت منطقة عشوائية تعانى الإهمال، والذى انعكس على شكل البحيرة ومياهها والتى تحولت لمصرف صحى للأهالى، ولكن الآن تبدل الحال 180 درجة من العشوائية والإهمال إلى الحدائق وعناصر الجذب السياحى. Advertisements

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