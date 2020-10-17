شاهد تطوير العشوائيات في الغردقة من مناطق غير آمنة إلى أماكن متكاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات، ضمن خطة قومية تقوم بها الدولة من أجل تطوير المناطق العشوائية في شتى محافظات الجمهورية، ومن ضمنها تطوير العشوائيات في عدة مناطق بالغردقة، والتي عانت طوال السنوات الماضية من الإهمال والتراخي، إلا أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على القضاء على هذه العشوائيات واستبدالها بمناطق سكنية آمنة. وعمل صندوق تطوير العشوائيات على استبدال هذه الأماكن، حيث تم إنشاء 30 عمارة سكنية بها 600 وحدة، و250 بيتًا ملحق به فناء بإجمالي 850 وحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 230 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 185 مليون جنيه منها.

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