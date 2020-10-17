شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب الإخوان مستمرة.. الجماعة الإرهابية تحاول تشويه حى الأسمرات بصورة مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول وجود حيوانات في شوارع حى الأسمرات، وتداولت صفحات السوشيال ميديا والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، الشائعة في محاولة لتشويه صورة الحى، وذلك استمرارًا لنهج ترويج الأكاذيب من قبل الجماعة الإرهابية للإساءة للمصريين.

وروجت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر صفحاتها لشائعة استغلال أهالى حى الأسمرات الشوارع لرعى الأغنام والماشية في المساحات الخضراء، وذلك عن طريق تداول صورة تظهر فيها الماشية تأكل الحشائش، إلا أنه بالبحث والتدقيق حول صحة الصورة تبين أنه لا يوجد هذا المشهد في حى الأسمرات، وأن الصورة المتداولة ما هي إلا جزء من سلسلة أكاذيب الجماعة الإرهابية.

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صورة زائفة تتداولها صفحات وقنوات الإخوان لحى الأسمرات

ويشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحويل العديد من المناطق العشوائية إلى مدن وأحياء راقية متكاملة الخدمات، في إطار خطة قومية للقضاء على العشوائيات غير الآمنة، من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وكان "حي الأسمرات" من بين الأحياء العشوائية التي تحولت إلى مناطق متطورة وآمنة.

وسعت الدولة جاهدة إلى توفير الحياة الكريمة لسكان حي الأسمرات، من خلال تطويرها على عدة مراحل تضمنت مشروعات متكاملة الخدمات، حيث تضم المرحلة الثالثة فقط من تطوير الحي تشييد 7300 وحدة سكنية على الأقل، تتضمن تصميم مختلف للعمارات المشيدة هناك، بعدها كانت منطقة عشوائية وغير آدمية.