مواطن يوثق فيديو لطفل يقود جرارا بمقطورة فى مدينة الزقازيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق أحد المواطنين بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، لحظة قيام طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات بقيادة جرار بمقطورة بناحية منطقة التجنيد بحى الزراعة دائرة مركز الزقازيق، ما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر. وقال المواطن لـ"الخليج 365"، إنه أثناء قيادته لسيارته بالشارع لشراء مستلزمات لأسرته، شاهد طفلا صغيرا يقود جرارا بمقطورة بمفرده، فقام بالاقتراب منه والتقاط مقطع فيديو لتوثيق ما شاهده.

وأوضح أن ذلك يعد كارثة، وفى حالة وقوع حادث لن يتم محاسبته لكونه طفلا، مطالبا بمحاسبة من سمح للطفل بقيادة الجرار، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، مناشدًا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بسرعة التحرك لتحرير محضر لصاحب الجرار ومحاسبته.

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