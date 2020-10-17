شكرا لقرائتكم خبر عن رجعوا التلامذة للجد تانى.. تفاصيل أول يوم دراسة في زمن كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق ماراثون العام الدراسى الجديد، فمع فتح أبواب المدارس والجامعات التزم الطلاب بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا.. مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة عند الدخول.

وفى أول يوم للدراسة أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى إنشاء "منصة التعليم المصرى"، لتوفير دليل التعامل مع منصات الوزارة الرقمية وفى الجامعات شهد وزير التعليم العالى بداية الموسم الدراسى بجامعة عين شمس، كما شهد أيضا برفقة رئيس جامعة القاهرة تحية العلم ورفعه أمام قبة الجامعة .

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وجاب فريق موسيقى جامعة القاهرة وعزف السلام الجمهورى، وتأكيدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أحال رئيس جامعة القاهرة 3 طلاب وعاملين للتحقيق بسبب عدم ارتداء الكمامة.