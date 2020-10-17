شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 2.3 مليار جنيه لتطوير المشروعات المجتمعية والبشرية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر "مشروعات مصر" مول مشروعات في مجال تحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية بأكثر من 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020، وتهدف تلك المشروعات إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة، وقد أتاحت مثل هذه المشروعات خلال السنوات الست الماضية حوالي 30 مليون يومية تشغيل بجميع محافظات الجمهورية.

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وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله ، الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم2020 ، موضحا أن مصر لـ 3 عربيا ولـ 42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020