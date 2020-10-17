شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه بالالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة فى الجامعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، انتظام سير العملية التعليمية، وقام بزيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة السادة رؤساء الجامعات.

واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.

وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة) وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

وحرص الوزير على أداء تحية العلم في الجامعتين، مع بعض من السادة عمداء الكليات بالإضافة إلى الطلاب.

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وشاهد الدكتور خالد عبدالغفار بعض الأعمال الفنية التي يقوم برسمها الطلاب في جامعة عين شمس، وذلك في إطار مسابقة فنية بين الطلاب في مختلف الكليات بالجامعة، وأبدى الوزير إعجابه بما شاهده من أعمال فنية متميزة.

كما استمع الوزير لبعض الأغاني الوطنية التي أداها طلاب جامعة القاهرة، كما شاهد الأعمال الفنية واليدوية التي قام بإعدادها الطلاب على هامش المعرض الذي أقامته الجامعة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وتفقد الوزير مباني الكليات، للاطمئنان على التزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المدرجات ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد بالحرم الجامعي.

واطلع الوزير على المنصة التعليمية الإلكترونية بجامعة القاهرة، والذي يعد من أفضل الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم وأكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وتقدم تجربة تعليم وتعلم أسهل وأكثر قوة.