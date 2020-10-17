شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 700 نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير على الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن إعداد خطة لتوزيع هذه الإصدارات على جميع الأئمة على مستوى الجمهورية ، حيث تم توزيع 700 مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في توفير الكتب المتصلة بقضايا تجديد الفكر الديني لجميع الأئمة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه سيتم أيضا توزيع 4292 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كمرحلة أولى بمحافظات "القاهرة – القليوبية – الجيزة – بني سويف – الفيوم – المنيا – شمال سيناء – الإسكندرية – السويس – الوادي الجديد".

وأضافت وزارة الأوقاف، أنه يجرى توزيع 2852 مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، و6900 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري بباقي المحافظات ، ليصل إجمالي ما تم ويتم توزيعه على السادة الأئمة 3552 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، و11192 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ويتوالى توزيع هذه الإصدارات على جميع الأئمة.