شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف السياحية" تستطلع رأى فنادق البحر الأحمر عن احتياجات العاملين التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم اتحاد الغرف السياحية ، استطلاع رأى الفنادق فيما يخص الإحتياجات التدريبية للعاملين بالقطاع، واستحداث برامج جديدة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا فى بيان صحفى ، أنه استمراراً للجهود المبذولة وإيماناً بأهمية العنصر البشرى الذى يعد ركيزة أساسية فى صناعة السياحة وبالتعاون مع مشروع منحة الإتحاد الأوروبى ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى والممول من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى ، قام وفد بزيارة تفقدية لمحافظتى الأقصر والبحر الأحمر للإلتقاء بمديرى الموارد البشرية بالفنادق السياحية".

وخلال الزيارة تم استطلاع رأى الفنادق فيما يخص الإحتياجات التدريبية واستحداث برامج جديدة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد نجاح البرنامج التدريبي الجديد الخاص بنشر الوعى الصحى ضد الأمراض والأوبئة المنقولة COVID 19 والذى تم تنفيذه بكل من القاهرة ومحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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كما تستهدف الزيارة متابعة الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للبرامج التدريبية والتأكد من سير العملية التدريبية بنجاح وفقاً للمعايير والضوابط المُعدة مسبقاً، يأتى ذلك تنفيذاً لخطة وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة ورفع كفاءة العاملين به من خلال استحداث برامج تدريبية جديدة تتماشي مع احتياجات سوق العمل فى ظل المتغيرات السريعة التى تمر بها البلاد .