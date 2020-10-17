شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الكنيسة الأسقفية تستقبل العام الدراسى الجديد بإجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المدرسة الأسقفية بمنوف، والتابعة للكنيسة الأنجليكانية، اليوم السبت، عودة الطلاب للمدارس في مطلع العام الدراسي الجديد، باحتفال طلابي لتشجيع الطلبة على الدراسة في ظل ما يفرضه وباء كورونا من قيود. وقال مجدي أبو السعد مدير المدرسة في بيان صدر اليوم عن الكنيسة الأسقفية: حاولنا تخفيف العبء عن التلاميذ والمعلمين وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامات، واستقبلنا الطلاب بحفل وزعنا فيه الهدايا ولعب التلاميذ مع فريق يمثل الشخصيات الكارتونية الشهيرة.

وأضاف أبو السعد: استقبلنا تلاميذ الصفوف الأول والرابع والخامس الابتدائي، والأول والثاني والثالث الإعدادي حيث يتم تطبيق نظام التعليم الهجين الذي اقرته وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس، والمدرسة الأسقفية تستعد للعام الدراسي بتطوير تقنيات "التعليم عن بعد"، وقد طبقت نظام التعليم الهجين كإجراء احترازي فرضته ظروف وباء كورونا.

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كما عمل معلمو المدرسة على تسجيل فيديوهات تعليمية للصفوف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي في جميع المواد الدراسية الأساسية وذلك تمهيدا للتواصل مع الطلبة عبر برنامج edmodo أو باستخدام برامج وتطبيقات أخرى، و تم تسجيل فيديو للترحيب بالطلبة في العام الدراسي يتضمن تعليمات عن كيفية مواجهة فيروس كورونا، كما انتهينا من أعمال صيانة المباني والمنشآت المدرسية .