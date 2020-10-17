شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يشارك بقرعة علنية لتخصيص 302 وحدة سكنية لأعضاء النقابة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمهندس محمود مغاورى الأمين العام لنقابة المهندسين، فى افتتاح فعاليات القرعة العلنية لتخصيص 302 وحدة سكنية بـ 6 أكتوبر، والتى تجرى اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 بالنقابة العامة للمهندسين.

ورحب "ضاحى" بالمهندسين المشاركين فى القرعة ، ووجه للحضور كلمة قصيرة، أكد خلالها على اهتمام النقابة بمشروعات الإسكان، وقال" عندما توليت مسئولية نقابة المهندسين ، وجدت جميع مشروعات الإسكان بالنقابة تعانى مجموعة مشاكل متراكمة عديدة ، فبعضها كان قد تم بناؤه بمخالفات، وبعضها كان متعثر تماما ، وبعضها لم يكن قد تم استكماله، وبعضها لم يتم البدء فى بنائه أساسا ، وحتى المشروعات التى كان قد تم تسليمها للمهندسين كانت تعانى مشكلات بسبب عدم اكتمال المرافق وأمام هذا الواقع تم إعادة تشكيل إدارة الإسكان بالنقابة وتولاها مهندس من ذوى الخبرة الكبيرة والأمانة ، وبدأنا نخوض معترك جميع مشكلات إسكان النقابة بدءا من يوليو 2018 ، وحاليا تم مواجهة جميع المشكلات ، وكل مشروعات إسكان النقابة الحالية نعرضها على المهندسين ونحن مطمئنين تماما ، على أنها متميزة وتليق بالمهندسين".

وتابع "الوحدات التى تطرحها النقابة الآن سواء فى 6 أكتوبر أو العبور أو التجمع الخامس تامة التنفيذ ، سيتم تسليمها فور التعاقد عليها"

واكد نقيب المهندسين على أن أسعار الوحدات السكنية بمشروعات النقابة اقل من مثيلاتها فى الأماكن المجاورة لها ، مشيرا إلى أن تلك الوحدات يمتلكها صندوق معاشات نقابة المهندسين، وقال " كل عائد تحققه تلك الوحدات يدخل فى حساب صندوق المعاشات ، وهو ما يعود بالفائدة على معاشات المهندسين والخدمات المقدمة لهم سواء فى الرعاية الصحية أو غيرها، كما أن ذات العائد يدخل أيضا فى إقامة مشروعات إسكان جديدة للمهندسين.

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ومن جانبه، شدد المهندس محمود مغاورى أمين عام النقابة على أن مشروع إسكان النقابة فى 6 أكتوبر والذى يضم 302 وحدة سكنية ومشروع إسكان النقابة فى العبور والذى يضم 89 وحدة ، ومشروع إسكان النقابة التجمع الخامس والذى يضم 238 وحدة ، لافتا إلى أن كل تلك المشروعات تامة التنفيذ وجاهزة للتسليم فورا .

وكانت النقابة العامة للمهندسين قد أجرت اليوم قرعة علنية على 302 وحدة سكنية باسكان 6 أكتوبر، وكانت لجنة القرعة برئاسة المهندس احمد المصرى رئيس لجنة الإسكان ونقيب مهندسى الإسماعيلية ، وضمت اللجنة فى عضويتها المهندس أحمد حشيش – أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين والمهندس خالد توكل عضو المجلس الاعلى ورئيس لجنة العلاقات العامة ، ومقرر لجنة القرعة ، والمهندس فارق الحكيم رئيس لجنة المهندسين الاستشاريين بالنقابة ، كما ضمت اللجنة عدد من القانونيين والماليين بالنقابة العامة.

وأوضح المهندس احمد المصرى رئيس لجنة القرعة أن عدد من اشتروا كراسة شروط الوحدات التعاقد على الوحدات السكنيةى تجاوز 700 مهندس ، فيما بلغ عدد المسجلين لدخول القرعة حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم 274 مهندسا.