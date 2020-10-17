شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار بالسواحل الشمالية الغربية في توقعات الإرصاد للـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستقرار تشهدها حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وسط فرص لتكون الشبورة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

طقس غدا الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، مع شبوزرة مائية ، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

وفيما يلى بيانا بحالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة :

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طقس اليوم السبت

ويسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.